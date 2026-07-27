Атаки БПЛА сегодня: сбито 276 дронов над 17 регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 27 июля 2026 года сбили 276 над 17 регионами России, сообщило Минобороны России.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сообщении.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ростовская область

Два человека погибли, пятеро ранены в результате атаки украинских дронов на Ростовскую область, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги», — написал Слюсарь в «Максе».

По его словам, в результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью. Состояние одного мужчины — тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы

Повреждено три многоквартирных дома, 17 частных домов, социальное учреждения, а также автомобили, кафе и складские помещения. Жители поврежденных многоквартирных домов были эвакуированы, 56 из них находятся в пункте временного размещения,

В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах — на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Загорелись несколько автомобилей поблизости с домами.

Удмуртия

Удмуртия подверглась самой массированной атаке украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Бречалов.

Персонал сортировочного центра и логистического комплекса Wildberries в Сарапуле (Удмуртия) был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Оба объекта Wildberries ограничили работу. На портале селлеров появилось объявление, что склад «Сарапул» и сортировочный центр «Ижевск» не принимают поставки.