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Пингвины встали в пробку в Антарктиде. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Императорские пингвины встали в пробку в Антарктиде — необычную ситуацию сняли на видео ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Группа пингвинов поднималась в гору, многие несли яйца на лапках. Двое поспорили, кто должен пройти первым, из-за чего образовалась пробка, говорится в описании к видео, опубликованном в телеграм-канале ААНИИ «Лед».

«Впрочем, разобрались довольно быстро. Движение возобновлено, яйца целы. Порядок в Антарктиде восстановлен», — отмечается в сообщении.

Императорский пингвин — самый крупный представитель семейства пингвиновых. Обитает исключительно в Антарктиде, где выдерживает морозы до минус 60 градусов Цельсия благодаря уникальному оперению и толстому слою подкожного жира.
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