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Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Военно-морской флот (ВМФ) России играет важнейшую роль в решении задач СВО, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой», — сказал Путин в Главном Адмиралтействе в Петербурге, куда прибыл в День ВМФ.

По его словам, «флот остается одним из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады».

Он передал поздравления с днем ВМФ бойцам и командирам, которые сейчас находятся на боевых рубежах и поблагодарил их за службу.

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