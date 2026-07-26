Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в СВО

Военно-морской флот (ВМФ) России играет важнейшую роль в решении задач СВО, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой», — сказал Путин в Главном Адмиралтействе в Петербурге, куда прибыл в День ВМФ.

По его словам, «флот остается одним из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады».

Он передал поздравления с днем ВМФ бойцам и командирам, которые сейчас находятся на боевых рубежах и поблагодарил их за службу.