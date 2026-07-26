НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Иран пригрозил Украине ответом за удар по торговому судну

Источник:
Sibnet.ru
303 0
Армия Ирана
Фото: Sajjad Safari / CC BY 4.0

Украина атаковала принадлежавшее Ирану торговое судно в Каспийском море в субботу, 25 июля, сообщило МИД Исламской республики, пообещав ответ.

Ведомство осудило удар и заявило, что он нарушает устав ООН. «Нападение украинского режима на иранское торговое судно в Каспийском море … является признаком продолжения иррационального и враждебного подхода украинского режима к Исламской Республике Иран», — говорится в заявлении МИД.

«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», — сказано в заявлении.

Ведомство отметило, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.

Удар ранее подтвердил украинский президент Владимир Зеленский. В МИД Ирана заявили, что страна никогда не вмешивалась в конфликт Москвы и Киева.

Еще по теме
Кремль заявил о невозможности заморозить конфликт на Украине
День ВМФ в Петербурге второй год подряд пройдет без парада
Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ
США начали подготовку к широкомасштабной войне с Ираном
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда появятся ташкентские арбузы без нитратов
Realme покинет китайский рынок
Эль-Ниньо усилится до экстремального уровня
Россия ответит Starlink системой «Рассвет»
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Обратная сторона Луны. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»
31
США изучат роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ
25
Путин назвал проблемы с бензином временными
24
Украина вновь нанесла удар по складам Wildberries
21
Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ