Иран пригрозил Украине ответом за удар по торговому судну

Украина атаковала принадлежавшее Ирану торговое судно в Каспийском море в субботу, 25 июля, сообщило МИД Исламской республики, пообещав ответ.

Ведомство осудило удар и заявило, что он нарушает устав ООН. «Нападение украинского режима на иранское торговое судно в Каспийском море … является признаком продолжения иррационального и враждебного подхода украинского режима к Исламской Республике Иран», — говорится в заявлении МИД.

«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», — сказано в заявлении.

Ведомство отметило, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.

Удар ранее подтвердил украинский президент Владимир Зеленский. В МИД Ирана заявили, что страна никогда не вмешивалась в конфликт Москвы и Киева.