«Заморозка» конфликта с Украиной с учетом позиции Киева невозможна, так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева вернуться к «стамбульским договоренностям».

Приоритетом для России остается достижение своих целей, приводит «Коммерсантъ» заявление Пескова. «Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — заявил он.

Путин неоднократно называл два главных условия для прекращения украинского конфликта летом 2024 года. Это вывод Украинской армии из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей и официальный отказ Киева от вступления в НАТО.

Токаев во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Омске предложил вернуться к достигнутым в Стамбуле договоренностям.



По его словам, на тех переговорах были достигнуты значительные результаты. Дмитрий Песков добавил, что российский лидер в ответ на предложение подробно рассказал господину Токаеву о ходе СВО.