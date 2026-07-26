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Налоговые уведомления станут автоматическими

Источник:
Sibnet.ru
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портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

Налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц с 1 августа 2026 года начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги».

«Документы будут автоматически выгружаться в личный кабинет всем пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись», — сообщила Федеральная налоговая служба.

Помимо налоговых уведомлений будут выгружаться требования об уплате задолженности и решения о взыскании задолженности. Сейчас для получения налогового уведомления требуется подавать специальное заявление.

Уведомления в бумажном виде по почте придут только тем, у кого нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» и доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

При этом порядок получения уведомлений в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» не меняется, документы будут доступны в сервисе, как и раньше.

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