Россия продлит запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Соответствующее решение принято на заседании правительственного штаба, цитирует чиновника ТАСС. При этом запрет на экспорт дизельного топлива власти планируют отменить после восстановления ситуации на внутреннем рынке.

Новак уточнил, что это позволит нефтеперерабатывающим заводам избежать переизбытка продукции и снижения объемов переработки. Ограничение на вывоз дизеля действует с 8 июля.

Кроме того, правительство рассматривает временное снижение обязательного норматива реализации топлива на бирже до 2%. Новак сообщил, что этот вопрос уже обсудили на штабе и согласовали соответствующее решение.

По его словам, данная мера позволит учитывать в биржевых нормативах объемы, которые будут поставляться по прямым договорам. Власти рассчитывают, что это поможет решить проблемы с дефицитом топлива.