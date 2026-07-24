Официальное приложение «ГдеБенз» появилось в Google Play

Мобильное приложение народной карты АЗС «ГдеБенз» теперь доступно для скачивания в Google Play, сообщается в официальном телеграм-канале сервиса.

Приложение сохраняет всю ключевую функциональность веб-версии, адаптированную под мобильные устройства на Android. Ранее оно появилось в RuStore.

Теперь пользователи могут видеть доступность бензина на АЗС на «живой» карте без браузера. Отмечается, что карта и метки работают без регистрации — она нужна только для участия в чатах и комментариях.

Приложение не принимает никаких платежей и запрашивает геолокацию лишь единожды — для показа ближайших АЗС. Все передаваемые пользователями данные шифруются.

Разработчики подчеркнули, что это единственное официальное приложение сервиса для Android. Ранее в Google Play появлялись многочисленные подделки, созданные мошенниками.

Пользователям настоятельно рекомендуется скачивать и устанавливать приложение только по официальной ссылке, «клоны» могут быть небезопасными.

«ГдеБенз» — бесплатный народный онлайн-сервис и интерактивная карта АЗС России, созданный разработчиком Евгением Чудовым в июне 2026 года. Водители сами отмечают в сервисе, на каких заправках есть топливо.