Киты-убийцы «взорвали» бронированную луну-рыбу. ВИДЕО

Биологи впервые зафиксировали и описали уникальное охотничье поведение косаток — киты-убийцы буквально взорвали гигантскую луну-рыбу с помощью мощного тарана. Статья исследователей опубликована журналом Frontiers in Ethology.

Необычные видеокадры были сделаны в Калифорнийском заливе — ученые стали свидетелями атаки на острохвостую луну-рыбу, чей вес может превышать две тонн, а кожа насколько жесткая и бронированная, что даже огромным косаткам ее очень трудно прокусить.

Для разделки такой добычи киты-убийцы применили скоординированную стратегию — одна особь схватила луну-рыбу зубами за выступающий рулевой хвост и удерживала на месте, а другая разогналась и на огромной скорости протаранила ее головой.

За секунду до столкновения удерживающая особь отпустила жертву. Сила гидродинамического удара оказалась настолько колоссальной, что туша луны-рыбы буквально «взорвалось», образовав под водой облако из сотен мелких фрагментов мяса.

Биологи считают, что уникальная тактика охоты является примером культурной традиции, передающейся внутри конкретных семейных групп косаток Калифорнийского залива, так как до этого ученые не видели ничего подобного.

Косатки могут разгоняться под водой до 40 километров в час. При этом взрослые самцы весят порядка 10 тонн. Сочетание такой массы и высокой скорости не оставляет добыче никаких шансов — подобный удар «взрывает» даже самую крепкую плоть и кости.

По мнению исследователей, такая тактика используется косатками для кормления детенышей — у них еще нет достаточной силы челюстей, поэтому взрослые особи превращают пищу в простой для усвоения «концентрат». Также не исключено, что это просто жестокая игра с добычей.