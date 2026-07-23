Мелкие и наименее защищенные предприниматели из числа пострадавших от атак ВСУ на склады Wildberries начнут получать выплаты уже сегодня, заявила основатель маркетплейса Татьяна Ким.

«Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления. В течение суток они появятся на балансе продавца», — приводит РИА Новости слова Ким.

Столько же времени отводится на нормализацию работы сервиса по вывозу товаров, при этом в приоритете будет сборка покупательских заказов. По словам Ким, это важно, чтобы обеспечить стабильный потребительский спрос.

Она также подчеркнула, что руководство Wildberries начало организацию финансовой поддержки с первых дней атаки, несмотря на форс-мажорные обстоятельства.

Но, по ее словам, действующая страховка промышленных объектов не предусматривает террористические риски и атаку БПЛА. Поэтому компания уже обратилась в профильные государственные структуры и к банкам-партнерам для поиска системного решения.



В минувшую субботу Украина ударила дронами по логистическим центрам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. Позднее под удар попали также объекты компании в Невинномысске на Ставрополье и в Краснодаре. В результате всех атак пострадали десятки человек.