«Аэрофлот» объявил грандиозную распродажу билетов

«Аэрофлот» объявил грандиозную онлайн-распродажу билетов, акция действует 22 и 23 июля, сообщила пресс-служба перевозчика.

Пассажиры могут оплатить перелеты по самым популярным направлениям в классе «эконом» со скидками до 50%. В рамках распродажи для приобретения доступны билеты на рейсы с вылетом с 20 августа 2026 по 27 марта 2027 года.

Под распродажу попали более двухсот направлений собственной маршрутной сети «Аэрофлота». Среди них — рейсы из Москвы в Сочи, Минеральные Воды, Красноярск, Екатеринбург, а также Петербург, отмечается в сообщении.

Кроме того, билеты с крупными скидками доступны на популярных международных направлениях: например, из Москвы в Стамбул, Бангкок, Дели, Нячанг, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг.