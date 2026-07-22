НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Аэрофлот» объявил грандиозную распродажу билетов

Источник:
Sibnet.ru
117 1
«Аэрофлот» объявил грандиозную распродажу билетов
Фото: Vasilii Martynov / CC0

«Аэрофлот» объявил грандиозную онлайн-распродажу билетов, акция действует 22 и 23 июля, сообщила пресс-служба перевозчика.

Пассажиры могут оплатить перелеты по самым популярным направлениям в классе «эконом» со скидками до 50%. В рамках распродажи для приобретения доступны билеты на рейсы с вылетом с 20 августа 2026 по 27 марта 2027 года.

Под распродажу попали более двухсот направлений собственной маршрутной сети «Аэрофлота». Среди них — рейсы из Москвы в Сочи, Минеральные Воды, Красноярск, Екатеринбург, а также Петербург, отмечается в сообщении.

Кроме того, билеты с крупными скидками доступны на популярных международных направлениях: например, из Москвы в Стамбул, Бангкок, Дели, Нячанг, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Доставка грузов из Китая в Россию подорожала на четверть
Вместо Boeing и Airbus: Россия начала заменять «иномарки»
Въезд транзитных фур в Кемерово ограничили для безопасности
Россия вошла в топ стран мира с худшими пробками
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Месси покинул сборную Аргентины
Nokia выпустит телефон с «вечным» аккумулятором
Первые «бои без правил» роботов-гуманоидов прошли в Китае
Названы лучшие бюджетные телевизоры
Обсуждение (1)
Картина дня
Президент России Владимир Путин
Путин назвал проблемы с бензином временными
Российский фрегат «Неустрашимый»
Российский фрегат устроил стрельбу у побережья Великобритании
Саммит Путина и Трампа на Аляске
США захотели увидеть Путина на саммите G20 в Майами
Основательница Wildberries Татьяна Ким
Украина вновь нанесла удар по складам Wildberries
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
44
Россия нанесла самый мощный ракетный удар по Киеву с начала СВО
29
Запад предрек скорый крах украинской армии
24
Кремль ответил на заявление Трампа о вмешательстве в выборы
18
Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ
18
Украина вновь нанесла удар по складам Wildberries