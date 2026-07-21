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Опубликованы кадры ударов по двум судам у порта Черноморск

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России опубликовало кадры поражения беспилотниками трех судов, которые шли в украинский порт Черноморск Одесской области.

Расчеты «Гераней» и «Гербер» ударили по морским суднам типа «балкер» и сухогрузу, которые доставляли грузы для ВСУ в порт «Черноморск». «Поставили на якорь. Хет-трик от наших дроноводов», — говорится в сообщении МО России.

Суда находились в 31, 38 и 50 километрах южнее населенного пункта Затока Одесской области, уточнили в российским военном ведомстве.

Сообщается также о нанесении огневого поражения еще двум сухогрузам. Они находились в порту Одесса и совершали разгрузку перевозимых грузов военного назначения.

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Топ комментариев

Maniac.

Мед персоналу редко, но всё же повышают З/П и намного чаще реформируют. А учителя это одним словом "изгои"...

Удавиков

Да, да, да, куда же без лобби.

Maniac.

Да по моему на украине военной промышленности уже нет. Там максимум крупноузловую сборку проводят (тупо...

andrei703333

А теперь что снова нам ждать прилёта и так пока не кончатся люди и ресурсы?!