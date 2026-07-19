Траты на бензин вошли в тройку быстрорастущих расходов россиян

Затраты на топливо вошли в тройку быстрорастущих расходов россиян, выросли также траты на покупки на маркетплейсах и цифровые сервисы, следует из исследования, проведенного «СберИндексом»

«Траты россиян на топливо в июне выросли на 18,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и вошли в тройку категорий с наиболее заметным увеличением расходов наряду с покупками на маркетплейсах (29,4%) и цифровыми товарами и сервисами (40,7%)», — приводят «Известия» результаты исследования.

По данным аналитиков, сильнее всего сократились траты на электронику и телекоммуникационное оборудование — на 16,4%. Также уменьшились расходы на канцтовары (−8,4%), мебель и предметы интерьера (−7,2%), а также одежду и обувь (−6,3%).



В целом номинальные потребительские расходы в июне оказались на 12,6% выше уровня прошлого года.