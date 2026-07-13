НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Контроль за импортом недорогой одежды и обуви ужесточат в России

Источник:
«Известия»
184 0

Правительство России планирует ужесточить контроль за импортом недорогой одежды и обуви, говорится в протоколе заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Федеральные налоговая и таможенная службы (ФНС и ФТС), а также Минпромторг намерены провести тесты нового механизма контроля за ввозом товаров легкой промышленности, приводят «Известия» содержание протокола.

Процедура будет включать в себя объединение трех источников информации — данных ФТС о заявленной таможенной стоимости продукции, информации ФНС о налоговых платежах и сведений системы маркировки о

Ожидается, что этот механизм позволит сопоставлять оценку ввозимых товаров с их последующей реализацией в России. Если между показателями будет существенное расхождение, то это может свидетельствовать о возможном занижении таможенной суммы и на недоплату пошлин и налогов, следует из материала.

По мнению экспертов, решение связано с систематическим занижением таможенной стоимости со стороны импортеров. Подобные действия создают неравные условия для отечественных компаний и вытесняют их продукцию с рынка.

Еще по теме
Частные клиники и магазины станут маркировать в России
Омская область сняла запрет на продажу топлива в канистры
Новосибирская область ограничила заправку с 3.00 до 5.00
Глава Кузбасса показал оптимистичную обстановку на заправке
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
Кремль осмыслит слова Трампа о закрытии неба над Украиной
Nokia представила кнопочные смартфоны с ИИ
Обсуждение (0)
Картина дня
Дрон в небе
ФСБ сорвала украинский удар по российским военным аэродромам
ПВО
ВСУ выпустили по Москве около 300 беспилотников
Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
Жара в Европе
По меньшей мере 10 тыс. человек погибли от жары в Европе
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Психиатр о том, какие диагнозы больше нравятся людям
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

mosquito__2010

бывает.западным партнёрам стоило бы почаще посещать своего подопечного.виктории нуланд тоже не помешало...

funkit

Смотрю ты прям всё знаешь? С ЦРУшниками на связи поди??🤣