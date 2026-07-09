Шурыгину отправили в СИЗО по делу о порнографии

Троицкий районный суд изменил меру пресечения блогеру Диане Шурыгиной (в замужестве — Шлянина) на заключение под стражу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Уголовное дело в отношении Шурыгиной возбудили в мае-июне. По версии следствия, она вместе с другими лицами занималась изготовлением и распространением порнографических материалов. Ей грозит до шести лет колонии.

Девушка находилась под домашним арестом, но 8 июля суд отправил ее в СИЗО. По данным телеграм-канал 112, Шурыгина пользовалась мобильным телефоном, в том числе для продажи «премиум»-контента в закрытых чатах. Доступ стоил около 5 тысяч рублей.

Шурыгина получила известность в 2017 году после участия в телепрограмме «Пусть говорят», где рассказала об изнасиловании. Вела блоги в соцсетях и на платформе OnlyFans. Два года была замужем за оператором Андреем Шляниным, затем у нее были отношения с предпринимателем Денисом Ребровым и криптоинвестором Святославом Гусевым.