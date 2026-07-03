Новосибирская область ограничила заправку с 3.00 до 5.00

Ночные часы с 3.00 до 5.00 в Новосибирской области выделены для заправки топливом машин коммунальных и экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники на АЗС «Газпромнефть», сообщила пресс-служба правительства региона.

«Просим отнестись с пониманием, ведь это необходимо для жизнеобеспечения города и всей Новосибирской области», — цитирует пресс-служба замгубернатора Олега Клемешова.

График позволит избежать экстренных ситуаций и упорядочить процесс заправки автомобилей для других участников дорожного движения, сократив очереди.

По словам чиновника, оперативный штаб по топливообеспечению Новосибирской области работает практически в круглосуточном режиме и отслеживает всю ситуацию на топливном рынке региона от поставок до реализации.