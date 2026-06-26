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Забайкалье резко снизило лимиты на бензин

Источник:
Sibnet.ru
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Заправка
Фото: © Sibnet.ru

Лимиты на бензин резко снизили в Забайкальском крае — до 15 литров в бак «до стабилизации ситуации», сообщило правительство региона.

Режим повышенной готовности введен в Забайкальском крае с вечера 25 июня «для координации ситуации на топливном рынке».

Одно из основных решений — отпуск топлива не более 15 литров и только в баки транспортных средств для физических лиц. Прежде сообщалось о лимитах в 30-40 литров на бак.

В регионе собираются перевести транспортные средства на газ. Топливные компании должны обеспечить неснижаемый резерв для экстренных оперативных служб в размере месячной нормы потребления.

В Забайкалье уже сократили движение городского транспорта из-за нехватки топлива. В городе Борзя урезали график движения двух маршруток. Власти не уточнили, сколько продлятся ограничения, но поблагодарили «за понимание». В соцсетях сообщали о сбитом графике автобусов в Чите.

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Экономика #Торговля #Недра и ТЭК #Забайкалье
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Топ комментариев

Алекс555

Силуанов говорит то не выросли,то если выросли не значительно.Враньё одно. Нельзя в правительстве долго...

rumatam

этим заявлениями власти все больше увеличивают число верящих ей............

Spectre32

Ага цена вообще не поднимается! Только почему-то каждый понедельник заправляешь всё меньше бензина на...

Алекс555

Сами виноваты в свою страну надо вкладывать ане в чужую.Хорошо если эти деньги барыг .