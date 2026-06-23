Ограничения по заправке топливом ввели в Омской области

Ограничения на продажу топлива ввели в Омской области, сообщил губернатор региона Виктор Хоценко.

На АЗС можно заправить 40 литров бензина, 80 литров дизеля, на трассовых АЗС — 40 литров бензина и 200 литров дизеля. Заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля.

Эти важные решения приняты «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции», отметил Хоценко.

В Омске расположен Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» — один из крупнейших в мире. Установленная мощность предприятия составляет около 20,5 миллиона тонн нефти в год.