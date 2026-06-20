НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Найдена кассета с тайной песней Виктора Цоя

Источник:
«КП Петербург»
157 0
концерт Виктора Цоя
Фото: © knackeredhack

Архивист и коллекционер Сергей Чубраев обнаружил кассету с неизвестной записью песни Виктора Цоя «Дети минут».

Кассету нашли в Швеции, она более 30 лет хранилась в домашнем архиве женщины по имени Сара Океррен, которая во время поездки в Ленинград в 1988 году посетила вечеринку, где записала на плеер выступление Цоя, пишет «КП Петербург».

Песню «Дети минут» слышали только близкие друзья Цоя, так как он исполнял ее исключительно на квартирных концертах для узкого круга. При этом он отказывался записывать ее в студии из-за «острого» текста.

Кассету с уникальной записью уже привезли из Стокгольма и оцифровали. Утерянная запись будет представлена в документальном фильме в день рождения Виктора Цоя, его покажут 21 июня.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Ольга Бузова выкатилась на сцену на инвалидной коляске
Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»
Первый канал перезапустит «Фабрику звезд»
Культовая группа Sepultura сыграет последний концерт
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения
Метеорологи объявили о наступлении Эль-Ниньо
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
Roblox запустил возрастные аккаунты для игроков
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского лишили Ордена Белого орла
Украина, Донбасс
Подсчитано количество покинувших Украину граждан
Футбол
Стали известны первые неудачники ЧМ-2026
Земля из космоса
Земля удалится от Солнца на максимальное расстояние
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Топ комментариев

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?

Nik3316

без США от Израиля останется только название...

c2h5oh76

зай, подтверди свои слова пруфами, когда Иран агрессировал? ты не путаешь с израилем, катаром, янки или...

c2h5oh76

теперь беня вытер ноги об трумпа, вот это победители