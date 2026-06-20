Найдена кассета с тайной песней Виктора Цоя

Архивист и коллекционер Сергей Чубраев обнаружил кассету с неизвестной записью песни Виктора Цоя «Дети минут».

Кассету нашли в Швеции, она более 30 лет хранилась в домашнем архиве женщины по имени Сара Океррен, которая во время поездки в Ленинград в 1988 году посетила вечеринку, где записала на плеер выступление Цоя, пишет «КП Петербург».

Песню «Дети минут» слышали только близкие друзья Цоя, так как он исполнял ее исключительно на квартирных концертах для узкого круга. При этом он отказывался записывать ее в студии из-за «острого» текста.

Кассету с уникальной записью уже привезли из Стокгольма и оцифровали. Утерянная запись будет представлена в документальном фильме в день рождения Виктора Цоя, его покажут 21 июня.