Roblox запустил возрастные аккаунты для игроков

Игровая платформа Roblox запустила возрастные аккаунты для геймеров. Всех игроков разделили на три группы, в зависимости от которых будут доступны определенные сервисы, чат и другой функционал.

Так, если человеку нет 16 лет, то информацию об игроке заполняют родители, после чего он попадает в одну из трех возрастных групп:

Roblox Kids (младше 9 лет) — в этой группе доступны только игры для детей и отключен чат для общения.

Roblox Select (игроки от 9 до 15 лет) — игрокам доступны игры для детей и подростков, в некоторых играх работает чат.

Roblox (игроки старше 16 лет) — полноценный доступ ко всем играм на платформе с функционирующим чатом и другими возможностями.

Переход между типами аккаунтов будет происходить автоматически. Когда пользователю исполнится 9 лет, профиль Roblox Kids превратится в Roblox Select, а после 16 лет аккаунт станет стандартным.

Кроме того, компания ввела инструменты для родителей. Теперь взрослые смогут управлять рейтингами доступного контента, контролировать настройки общения, блокировать отдельные игры, устанавливать лимиты на время игры и расходы.

Все проекты на платформе получат соответствующие маркировки в зависимости от содержания. По умолчанию новые игры будут доступны только взрослым аккаунтам. Не подтвердившим возраст игрокам будут доступны только проекты категории Roblox Kids.

На прошлой неделе Roblox разблокировали в России — Минцифры и Роскомнадзор посчитали, компания завершила согласование необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Доступ к игре ограничивался с декабря 2025 года.