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Страны G7 договорились увеличить поставки оружия Украине

Источник:
«Коммерсантъ»
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G7
Фото: Dati Bendo / European Union / CC BY 4.0

Лидеры стран «Группы семи» (G7) на саммите во французском Эвиан-ле-Бене согласовали новые меры по поддержке Киева и ужесточению санкции против России, говорится в совместном заявлении.

Участники встречи обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе, приводит «Коммерсантъ» совместное заявление.

Страны G7 подчеркнули, что для введения дополнительных мер против нефтяного и газового секторов сейчас сложился наиболее удачный момент. Поводом для этого стало подписание президентом США Дональдом Трампом соглашения об открытии стратегического Ормузского пролива.

Одновременно с этим лидеры G7 подтвердили курс на «неизменную поддержку Украины». В частности, они планируют нарастить поставки современных комплексов противовоздушной обороны, дополнительных зенитных систем, ракет-перехватчиков, а также вооружения дальнего радиуса действия.

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