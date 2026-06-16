Стало известно о возможном уходе Нарусовой из Совфеда

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова может покинуть Совет Федерации уже в сентябре, так как ее полномочия не намерен продлевать глава региона Владислав Ховалыг в случае переизбрания.

Ховалыг хочет пролоббировать своего человека на место в Совфеде и заручился поддержкой президента Владимира Путина. Искать Нарусовой место в другом регионе не планируется, сообщили «Коммерсанту» два источника в верхней палате.

Нарусова прокомментировала «Ъ», а также РБК, что не знает о перспективах ее переназначения на посту в Совете Федерации.

Нарусова — вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать журналистки Ксении Собчак. В декабре 1995 года она избралась в Госдуму. С 2002 года стала представителем Тувы в Совете Федерации. С 2010-го представляла Брянскую область, а с 2016-го — вновь Туву.

Была одной из трех сенаторов, воздержавшихся при голосовании за поправки в Конституцию в 2020 году.