Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»

Солиста группы «Дискотека Авария» Алексея Серова раскритиковали в Сети после танцев топлес с «неподобающими» движениями на концерте в Иркутске. Певец в ответ заявил, что у людей проблемы с восприятием, но пообещал пригласить хейтеров на новое выступление.

Недовольные комментарии появились после выступления группы по случаю Дня города в Иркутске после публикаций видео, где 51-летний Серов выступал топлес. По мнению зрителей, некоторые эпизоды были «максимально противными», это был концерт, на который горожане пришли в том числе с детьми, а «трахать куртку перед детьми» — не комильфо.

«Позор самый настоящий! Устроили вакханалию. Движения — вульгарные, сам полуголый. И все это за бюджетные деньги. Невольными свидетелями безобразия стали дети. Необходимо таких звезд привлекать к ответственности, а не платить им гонорары», — заявил общественный деятель, любитель доносов Виталий Бородин.

«А лучше расстрелять, лучше вообще сразу к стенке. Почему бы нет? Давайте всех расчленим. Абсолютно прекрасный концерт, прекрасная публика, прекрасный город. И кому-то, видимо, хочется какую-то волну создавать, где её не существует вообще априори», — прокомментировал Серов изданию «Подъем».

Также артист ответил недовольным в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и заблокированной в России). «Говорят, что я какой-то стероидный старик, "чучело вылезло через 20 лет"», — с улыбкой отметил Серов и поблагодарил хейтеров за интерес к творчеству группы. Музыкант пообещал найти самые токсичные комментарии и пригласить их авторов на сольный концерт в декабре.