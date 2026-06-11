НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»

Источник:
Sibnet.ru
279 0
Алексей Серов
Фото: © @jyulihomenko

Солиста группы «Дискотека Авария» Алексея Серова раскритиковали в Сети после танцев топлес с «неподобающими» движениями на концерте в Иркутске. Певец в ответ заявил, что у людей проблемы с восприятием, но пообещал пригласить хейтеров на новое выступление.

Недовольные комментарии появились после выступления группы по случаю Дня города в Иркутске после публикаций видео, где 51-летний Серов выступал топлес. По мнению зрителей, некоторые эпизоды были «максимально противными», это был концерт, на который горожане пришли в том числе с детьми, а «трахать куртку перед детьми» — не комильфо.

«Позор самый настоящий! Устроили вакханалию. Движения — вульгарные, сам полуголый. И все это за бюджетные деньги. Невольными свидетелями безобразия стали дети. Необходимо таких звезд привлекать к ответственности, а не платить им гонорары», — заявил общественный деятель, любитель доносов Виталий Бородин.

«А лучше расстрелять, лучше вообще сразу к стенке. Почему бы нет? Давайте всех расчленим. Абсолютно прекрасный концерт, прекрасная публика, прекрасный город. И кому-то, видимо, хочется какую-то волну создавать, где её не существует вообще априори», — прокомментировал Серов изданию «Подъем».

Также артист ответил недовольным в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и заблокированной в России). «Говорят, что я какой-то стероидный старик, "чучело вылезло через 20 лет"», — с улыбкой отметил Серов и поблагодарил хейтеров за интерес к творчеству группы. Музыкант пообещал найти самые токсичные комментарии и пригласить их авторов на сольный концерт в декабре.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Первый канал перезапустит «Фабрику звезд»
Культовая группа Sepultura сыграет последний концерт
Shaman заставил иноагентов спеть «Россия — мама»
Почему людям нравится слушать грустную музыку
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес #Общество #Иркутск
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Кремль сообщил о закрытых контактах с Украиной
Глюкоза встретила день рождения обнаженными фото
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Топ комментариев

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

mosquito__2010

англичанка как всегда гадит русским теперь и руками украинских нацистов. нацистская германия тоже пыталась...

Nik3316

всем занимаются... мобильной связью, банком, консервами... только не ПОЧТОЙ