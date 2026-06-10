Водителям разрешили ездить на вездеходах с «обычными» правами

Водители с правами категорий B, C и D смогут управлять багги и вездеходами, соответствующий закон приняла Госдума во втором и третьем чтениях.

Ранее для законного управления багги и вездеходами требовалось удостоверения тракториста-машиниста (права АІ и АІІ). Это ограничивало развитие внутреннего туризма, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Теперь водители с правами категорий B, C и D старше 19 лет смогут управлять транспортом категории AII — багги, вездеходами и болотоходами внедорожными машинами массой до 3,5 тонны и вместимостью до восьми человек. Для этого потребуется стаж вождения не менее одного года.

Правило действует при условии, что человек арендует машину и прошел инструктаж по ее безопасной эксплуатации.