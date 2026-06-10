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Водителям разрешили ездить на вездеходах с «обычными» правами

Источник:
Sibnet.ru
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Вездеход
Фото: NikitaTikhonov / CC BY-SA 4.0

Водители с правами категорий B, C и D смогут управлять багги и вездеходами, соответствующий закон приняла Госдума во втором и третьем чтениях.

Ранее для законного управления багги и вездеходами требовалось удостоверения тракториста-машиниста (права АІ и АІІ). Это ограничивало развитие внутреннего туризма, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Теперь водители с правами категорий B, C и D старше 19 лет смогут управлять транспортом категории AII — багги, вездеходами и болотоходами внедорожными машинами массой до 3,5 тонны и вместимостью до восьми человек. Для этого потребуется стаж вождения не менее одного года.

Правило действует при условии, что человек арендует машину и прошел инструктаж по ее безопасной эксплуатации.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?