Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»

Многие автовладельцы предпочитают перед дальними поездками заливать топливный бак «до полного», чтобы выгадать несколько лишних литров и избежать визита на АЗС. Однако такая привычка может привести к дорогостоящим поломкам.

На старых автомобилях топливный бак сообщался с атмосферой напрямую, чтобы внутри него не создавалось повышенное давление. При этом бензин интенсивно испарялся. Современные машины имеют сложные системы вентиляции топливного бака.

Главный элемент такой системы — адсорбер, управляемый электромагнитным клапаном. Он задерживает пары бензина и направляет их в двигатель. Также при необходимости обеспечивает вентиляцию бензобака для сброса давления.

Когда топливный бак заливается под горловину, вместо паров в адсорбер и дренажные клапаны начинает попадать жидкий бензин. Если такая ситуация регулярно повторяется, система через какое-то время выходит из строя, что в итоге требует дорогостоящего ремонта.

Кроме этого, при заправке «под горловину» повышается риск внезапного возгорания. Особенно опасна такая привычка в жаркую погоду из-за термического расширения топлива. При нагреве объем бензина увеличивается, бак может начать выдавливать топливо наружу.

Даже незначительное количество пролитого горючего способно стать причиной пожара, если оно попадет на горячую деталь. Поэтому в жару в бензобаке всегда должна быть небольшая воздушная прослойка — для компенсации температурного расширения топлива.