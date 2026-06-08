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Нурлана Сабурова оправдали после проверки видео с поддержкой СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Нурлан Сабуров
Фото: © кадр из видео на YouTube

Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) не выявил нарушений закона со стороны стендап-комика Нурлана Сабурова. Проверка проводилась после появления в сети видео, на котором он передает мотоциклы бойцам, связанным с ЧВК «Вагнер».

«Сообщаем, что в результате проверочных мероприятий признаков правонарушения не выявлено», — говорится в ответе КНБ изданию Tengri Life.

Казахстанский активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Сабурова по статье о наемничестве. Поводом стал ролик, широко разошедшийся в феврале в соцсетях и СМИ: на видео артист якобы передает десять мотоциклов бойцам формирования «Легион Вагнера Истра» и желает им вернуться «здоровыми и с победой». Сам Сабуров ситуацию публично не комментировал.

КНБ в ходе проверки рассматривал возможную квалификацию действий артиста по статье 170 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Наемничество». Эта норма охватывает не только непосредственное участие в вооруженных конфликтах, но и вербовку, обучение, финансирование и иное материальное обеспечение наемников. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В начале февраля Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

Сабуров — ведущий шоу «Что было дальше?». В 2020 году был номинирован в рейтинг 30 самых перспективных людей до 30 лет по версии российского Forbes в категории «Новые медиа». Он имеет гражданство Казахстана, но со студенческих времен жил в России.

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ЧП #Происшествия #Шоу-бизнес
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