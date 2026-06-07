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Российских граждан защитят за рубежом

Источник:
Sibnet.ru
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Российских граждан защитят за рубежом
Фото: © пресс-служба Госдумы

Вооруженные Силы РФ теперь могут привлекаться к защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов. Соответствующий закон вступил в силу.

Документ вносит поправки к законам «Об обороне» и «О гражданстве». Он был разработан правительством по поручению президента. Он расширяет возможности по защите российских граждан за рубежом.

Законопроект касается только тех судов, в которых Москва не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН, следует из документа.

Разработчики законопроекта ранее отмечали, что принятие инициативы не означает автоматического применения военной силы в случае задержания россиян, однако сам факт наличия таких полномочий может повлиять на поведение иностранных государств.

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