Российских граждан защитят за рубежом

Вооруженные Силы РФ теперь могут привлекаться к защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов. Соответствующий закон вступил в силу.

Документ вносит поправки к законам «Об обороне» и «О гражданстве». Он был разработан правительством по поручению президента. Он расширяет возможности по защите российских граждан за рубежом.

Законопроект касается только тех судов, в которых Москва не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН, следует из документа.

Разработчики законопроекта ранее отмечали, что принятие инициативы не означает автоматического применения военной силы в случае задержания россиян, однако сам факт наличия таких полномочий может повлиять на поведение иностранных государств.