Поиски семьи Усольцевых стали масштабнее

Беспилотные летательные аппараты и около 80 человек будут искать семью Усольцевых, пропавшую в окрестностях поселка Кутурчин осенью 2025 года, сообщило ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В поисках участвуют спасательные службы, силовые ведомства, специалисты службы Госохотнадзора, участники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры — около 80 человек. Будут использовать беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическую технику, сообщил представитель СК ТАСС.

Криминалисты определили участки поиска туристов по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в несложный поход к скале Буратинка около поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года, с тех пор о них ничего неизвестно. Туристы были в легкой одежде, а к вечеру того дня погода резко испортилась.

Поиски семьи начались через несколько дней, они стали самыми масштабными в регионе — Усольцевых искали более 1,5 тысячи человек. После спасатели несколько раз выезжали в горы, обследуя труднодоступные места и пещеры.