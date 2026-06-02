Мизулина написала донос на Собчак

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила МВД проверить интервью блогера Игоря Синяка журналистке Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

«Ознакомилась с видео. Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей, или что?» — написала Мизулина в телеграм-канале.

Общественница добавила, что обратилась в МВД с просьбой провести проверку «на предмет распространения пропаганды экстремистского движения ЛГБТ».

Игорь Синяк — эпатажный блогер, создатель и владелец интернет-сообщества «ВПШ». В настоящий момент живет во Франции. Не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета.

В октябре 2023 года суд в Москве назначил Синяку штраф в размере 200 000 рублей по делу о ЛГБТ-пропаганде в интернете. Что именно стало причиной составления протокола, тогда не сообщалось.