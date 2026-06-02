Бани Кузбасса признали опасными для духовности детей

Посещение бани или сауны в Кемеровской области может нанести вред здоровью, а также развитию детей, следует из постановления правительства региона от 1 июня 2026 года.

Документ определяет места, «нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». В перечне указаны только бани (сауны).

Исключение сделано для бань (саун), которые расположены в составе спортивных объектов, фитнес-центров или других физкультурно-спортивных организаций.

Чем опасны бани, в постановлении не сообщается. Указывается, что правительство приняло такое решение на основании заключения областной экспертной комиссии. Других объектов в списке нет.