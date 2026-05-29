Галкин увидел плагиат в песне Shaman с хором иноагентов

Юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) посчитал, что новая песня Shaman «Россия — мама» копирует хит Адель «Skyfall».

«Когда не только лица без спросу взял, но и музыку у Адель подрезал», — написал Галкин соцсетях под видео, в котором сравнил отрывки песен.

Shaman несколько дней делал прогрев к новому клипу, демонстрируя секретную папку и заявляя, что недоброжелатели не хотят, чтобы он раскрыл ее содержимое. В видео певец изучает дела 20 известных личностей, покинувших Россию и объявленных иноагентами, клеит их фотографии на стену, а в какой-то момент снимки оживают и хором поют припев.

Галкин стал одним из немногих героев клипа, кто прокомментировал его появление. «Я расстроен, что он взял мою старую фотку. В нынешнем прайме я бы подпевал эффектнее. Эх ты, Дроня, я тебя тоже куда-нибудь вставлю», — поиронизировал шоумен.

Несколько эмигрантов, попавшие в ролик, не сочли нужным его комментировать. «Думаю, расчет был на то, что каждый из упомянутых перепостит это произведение и прокомментирует. Не вижу резона это делать. Пусть исполнитель рекламирует себя сам», — отметил один из героев ролика, чью личность использовал Shaman, в разговоре с «Осторожно, новости».

