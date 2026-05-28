Медведь в Томской области убил охотника

Мужчина погиб на охоте после нападения медведя в Томской области, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 52-летний житель Томска охотился в лесном массиве Тегульдетском районе, где на него набросился хищник. От полученных травм пострадавший скончался.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

По последним данным департамента охотничьего и рыбного хозяйства региона, численность бурых медведей в Томской области оценивается в 11 тысяч особей.