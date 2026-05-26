Собака подстрелила женщину из дробовика

KNOP News
Фото: Muffet / CC BY 2.0

Собака случайно выстрелила из дробовика, который находился в автомобиле возле магазина в американском штате Небраска. В результате инцидента женщина получила ранение.

Необычный случай произошел возле круглосуточного магазина в городе Скоттсблуфф. По данным полиции, владельцы собаки приехали к торговой точке и оставили питомца в салоне автомобиля вместе с заряженным дробовиком, а сами пошли за покупками, передает телеканал KNOP News.

В этот момент собака начала прыгать по салону и задела оружие, после чего произошел выстрел. Дробь пробила дверь автомобиля и попала в руку случайной женщине, которая в этот момент находилась неподалеку.

После происшествия родственники доставили раненую американку в больницу, где ей оказали помощь. Полученное ранение не угрожает ее жизни.

По законам штата, перевозить в машине заряженное оружие запрещено, поэтому полиция задержала владельца дробовика. Ведется расследование всех обстоятельств инцидента.

