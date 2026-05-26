НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Девушка погибла во время фотосессии на краю скалы в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
254 0
Белые скалы в Усольском районе Иркутской области
Фото: © СУ СК РФ по Иркутской области

Девушка забралась на Белые скалы в Усольском районе, чтобы сделать красивые снимки, и сорвалась, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

По данным ведомства, когда 24-летняя девушка на большой высоте встала на выступ и начала позировать для фото. Когда она стала спускаться, под ногами обвалился грунт.

Она упала с высоты около 100 метров и скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Следователи проводят проверку по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы).

Еще по теме
Четверо детей сгорели в частном доме в Омской области
Самолет врезался в парапланеристку в Австрии
Назвавший себя Христом открыл огонь у Белого дома
Спасатели ищут следы семьи Усольцевых у «Камня желания»
смотреть все
ЧП #Происшествия #Иркутск
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Гигантскую теплую структуру увидели в Тихом океане
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
Подтверждена дата выхода GTA VI
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров предупредил США о начале системных ударов по Киеву
ВВС США
США нанесли новый удар по Ирану для «самообороны»
Президент Украина Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Украина стала готовиться к обороне на границе с Белоруссией
Пловец Евгений Сомов
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
28
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
25
Илон Маск запустил самую большую в мире ракету
23
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
17
Медведев предрек Украине скорую потерю территорий
15
ВСУ атаковали педагогический колледж в Старобельске. ВИДЕО