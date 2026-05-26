Девушка погибла во время фотосессии на краю скалы в Иркутской области

Девушка забралась на Белые скалы в Усольском районе, чтобы сделать красивые снимки, и сорвалась, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

По данным ведомства, когда 24-летняя девушка на большой высоте встала на выступ и начала позировать для фото. Когда она стала спускаться, под ногами обвалился грунт.

Она упала с высоты около 100 метров и скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Следователи проводят проверку по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы).