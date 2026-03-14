Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси

Опубликованы результаты многолетнего расследования о личности уличного художника, скрывающегося за псевдонимом Бэнкси.

Его авторы пришли к выводу, что художника зовут Дэвид Джонс. Однако такие данные указаны в его документах после смены имени несколько лет назад, когда его звали Робин Ганнингем, пишет агентство Reuters.

Личность знаменитого художника пытаются установить уже несколько десятилетий. При этом впервые предположение, что Бэнкси зовут Робин Ганнингем, было опубликовано еще в 2008 году по итогам годичного расследования.

Журналисты в попытках установить личность художника они поговорили более чем с десятком инсайдеров и экспертов, изучили фотографии художника, обнаружили ранее не публиковавшиеся судебные документы и полицейские отчеты, касающиеся его ареста в начале карьеры в США.

Авторы направили результаты своего расследования Бэнкси, однако не получили ответа. Его адвокат Марк Стивенс не стал ни подтверждать, ни опровергать обнаруженную информацию, однако «настоятельно призвал» журналистов не публиковать результаты расследования.

Бэнкси — псевдоним анонимного английского художника стрит-арта, работающего с 1990-х годов. Начав работать в Бристоле, Бэнкси создал шедевры граффити в Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне, Берлине, Тель-Авиве и десятках городов мира.

Работы Бэнкси настолько популярны, что их вырезают вместе со стенами и продают за миллионы долларов на международных аукционах. Однако сам художник монетизацию своего творчества не одобряет.