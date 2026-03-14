Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси

Источник:
Reuters
368 0
Работа Бэнкси
Фото: GualdimG / CC BY-SA 4.0

Опубликованы результаты многолетнего расследования о личности уличного художника, скрывающегося за псевдонимом Бэнкси.

Его авторы пришли к выводу, что художника зовут Дэвид Джонс. Однако такие данные указаны в его документах после смены имени несколько лет назад, когда его звали Робин Ганнингем, пишет агентство Reuters.

Личность знаменитого художника пытаются установить уже несколько десятилетий. При этом впервые предположение, что Бэнкси зовут Робин Ганнингем, было опубликовано еще в 2008 году по итогам годичного расследования.

Журналисты в попытках установить личность художника они поговорили более чем с десятком инсайдеров и экспертов, изучили фотографии художника, обнаружили ранее не публиковавшиеся судебные документы и полицейские отчеты, касающиеся его ареста в начале карьеры в США.

Авторы направили результаты своего расследования Бэнкси, однако не получили ответа. Его адвокат Марк Стивенс не стал ни подтверждать, ни опровергать обнаруженную информацию, однако «настоятельно призвал» журналистов не публиковать результаты расследования.

Бэнкси — псевдоним анонимного английского художника стрит-арта, работающего с 1990-х годов. Начав работать в Бристоле, Бэнкси создал шедевры граффити в Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне, Берлине, Тель-Авиве и десятках городов мира.

Работы Бэнкси настолько популярны, что их вырезают вместе со стенами и продают за миллионы долларов на международных аукционах. Однако сам художник монетизацию своего творчества не одобряет.

Еще по теме
Кто такие люди-нарциссы
Как зарегистрировать биометрию
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
Заработала десятидневная горячая линия по защите прав потребителей
смотреть все
Жизнь #Общество #Искусство
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
27
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
25
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
23
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
19
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
19
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет