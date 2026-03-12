НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД Ирана сообщил о ранении нового лидера страны

Источник:
Sibnet.ru
Фото: Hossein Velayati / CC BY 4.0

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получит ранение в результате американо-израильских ударов, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Ранее о ранении нового лидера Ирана сообщил телеканал CNN. Источники рассказали, что в первый день американо-израильских ударов Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и травмы. У него был синяк под левым глазом и небольшие рваные раны на лице, уточнили собеседники канала.

«Он ранен, но чувствует себя хорошо», — подтвердил в интервью Corriere della Sera информацию о ранении Багаи. «Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью», — добавил представитель МИД Ирана.

Он отметил, что «на пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его».

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В результате одного из ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи — отец Моджтабы Хаменеи.

Политика #Мир
Обсуждение (1)
