#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США проведут испытания межконтинентальной ракеты

Источник:
Sibnet.ru
Пуск ракеты
Фото: © NASA

США 3 марта проведут тестовый запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщило Командование глобального удара ВВС США в соцсети Х.

Испытание позволит оценить текущую надежность, оперативную готовность и точность системы МБР, которая является краеугольным камнем национальной обороны США, уточнило военное ведомство.

LGM-30G Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman. Это твердотопливная МБР весом 36 тонн, единственная американская ракета шахтного базирования, принятая на вооружение в 1970 году.

На боевом дежурстве на авиабазах в штатах Монтана, Вайоминг и Северная Дакота в настоящее время находятся более 400 ракет Minuteman III. В ходе последней модернизации ракеты получили более совершенные боеголовки W87 мощностью 300 килотонн.

Ядерные силы стран мира в сравнении
Оборона #Оружие
Топ комментариев

funkit

Молодцы! Америка ТЕРРОР ещё тот...👎🏻

dimans1000

Странно что иран не был готов к таком нападению, ни ПВО, ни попыток уничтожить авианосцы, не элементарно...

se 34

Международный воды это свободные воды и тебя недолжно волновать кто куда и под каким флагом там плывет,...

Nik3316

что то мне подсказывает, что хуситы скоро получат новую партию ракет...