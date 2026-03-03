США проведут испытания межконтинентальной ракеты

США 3 марта проведут тестовый запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщило Командование глобального удара ВВС США в соцсети Х.

Испытание позволит оценить текущую надежность, оперативную готовность и точность системы МБР, которая является краеугольным камнем национальной обороны США, уточнило военное ведомство.

LGM-30G Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman. Это твердотопливная МБР весом 36 тонн, единственная американская ракета шахтного базирования, принятая на вооружение в 1970 году.

На боевом дежурстве на авиабазах в штатах Монтана, Вайоминг и Северная Дакота в настоящее время находятся более 400 ракет Minuteman III. В ходе последней модернизации ракеты получили более совершенные боеголовки W87 мощностью 300 килотонн.