Исполнитель песни Felicitа Аль Бано выступит в Новосибирске

Итальянский эстрадный певец Альбано Карризи, известный как Аль Бано, этой весной даст три концерта в России, в том числе в Новосибирске, сообщила пресс-служба концертного агентства Say Agency.

Аль Бано обрел мировую славу в 1980-е, когда его яркие хиты штурмовали чарты по всему миру. Песни Felicitа, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarа и многие другие стали настоящими гимнами эпохи.

«Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями», — признавался певец после прошлогоднего выступления в нашей стране. Он намекнул, что когда-нибудь может написать песню, посвященную России.

Аль Бано выступит 21 апреля в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске. Также он даст концерты в столичном концертном зале «Москва» 18 апреля и на «Фетисов Арене» во Владивостоке 23 апреля.