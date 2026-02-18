МВД введет предварительное тестирование водителей на наркотики

ГИБДД станет использовать приборы, определяющие употребление наркотических и психотропных веществ по образцу слюны, это не отменяет использование алкотестров, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД разработало проект постановления правительства, которым предлагается проводить предварительное тестирование водителя на состояние опьянения по слюне. Документ размещен на портале предварительных нормативных актов. СМИ сделали вывод, что так будут проверять водителей на алкогольное опьянение.

«Некоторыми экспертами были высказаны ошибочные утверждения, что для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения будет осуществляться забор биологического материала — слюны», — написала Волк в телеграм-канале.

Предложенная инициатива по предварительному тестированию водителей на состояние опьянения на данный момент не вступила в силу и является проектом, который предложен на общественное обсуждение.

Основным нововведением является закрепление положения, согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны. Их будут использовать «исключительно с согласия водителя».

В то же время для определения признаков алкогольного опьянения по-прежнему будут использоваться приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе.

«Предлагаемые меры позволят законопослушным водителям быстро пройти проверку и продолжить свой путь, а сотрудникам полиции — оперативно выявлять тех, кто управляет транспортом в состоянии опьянения, в случаях неочевидности наличия у них характерных признаков», — отметила Волк.