НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

T2 запустил геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro

Источник:
Sibnet.ru
218 0
MiXX
Фото: © Sibnet.ru

Оператор Т2 представил новую геймерскую опцию в линейке мультиподписок — MiXX Play Pro, сообщила пресс-служба компании.

Новая мультиподписка включает безлимитный интернет на мобильные игры, пополнение Steam без комиссии, доступ к турнирам CyberHero и 20 ГБ дополнительного трафика с возможностью раздачи.

Пользователь может выбрать любимую игру, в которой ежемесячно будет начисляться игровая валюта и другие бонусы. Среди доступных игр — PUBG, «Мир Танков», Genshin Impact, Standoff 2, Warface и другие.

Кроме этого, обладателям подписки предлагается безлимит на мобильные игры — у абонентов Т2 не расходуется пакет интернета, когда они играю в PUBG, Standoff 2, MLBB, Genshin Impact, Arena Breakout.

Подписка доступна абонентам всех операторов. Стоимость подписки MiXX Play Pro — 600 рублей в месяц.

Еще по теме
Игра Escape from Tarkov открыла сезон охоты на уток
Подсчитана средняя зарплата российских геймеров
Госдума обсудит самозапрет на платежи в компьютерных играх
Ученые нашли приносящие счастье видеоигры
смотреть все
Игры #Онлайн-игры #Интернет
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Ожидания и прогнозы: стабильность рубля закончилась
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Костя Некрасов

ага,благодарности нет предела, одно повышение пенсионного возраста чего только стоит..работа у многих...

Nik3316

с 11 века задумываются, но не по Сеньке шапка русофоб...

pepelmetal

Это и называется денацификация

Egorka72

Это тот Боярский, который с пренебрежением высказывался о Россиянах не имеющих возможнлсти много зарабатывать...