T2 запустил геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro

Оператор Т2 представил новую геймерскую опцию в линейке мультиподписок — MiXX Play Pro, сообщила пресс-служба компании.

Новая мультиподписка включает безлимитный интернет на мобильные игры, пополнение Steam без комиссии, доступ к турнирам CyberHero и 20 ГБ дополнительного трафика с возможностью раздачи.

Пользователь может выбрать любимую игру, в которой ежемесячно будет начисляться игровая валюта и другие бонусы. Среди доступных игр — PUBG, «Мир Танков», Genshin Impact, Standoff 2, Warface и другие.

Кроме этого, обладателям подписки предлагается безлимит на мобильные игры — у абонентов Т2 не расходуется пакет интернета, когда они играю в PUBG, Standoff 2, MLBB, Genshin Impact, Arena Breakout.

Подписка доступна абонентам всех операторов. Стоимость подписки MiXX Play Pro — 600 рублей в месяц.