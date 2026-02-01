Бузова пофлиртовала с Батрутдиновым на показе фильма в Новосибирске

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова пококетничала с комиком Тимуром Батрутдиновым во время представления своего фильма «Равиоли Оли» в кинотеатре «Победа» в Новосибирске.

Батрутдинов позвонил Бузовой во время пресс-подхода, и она не смогла не ответить, но перевела разговор на громкую связь.

«Как ты, моя любовь?» — спросил Батрутдинов. «Сейчас вся Сибирь узнает, что я твоя любовь», — предупредила его Бузова, на что он ответил, что об этом знает вся Россия.

Бузова пожурила Батрутдинов, что он забыл поздравить ее с Днем Святого Валентина. Артист оправдался, что еще живет по другому времени, но обязательно это сделает.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов — близкие друзья, чьи отношения много лет балансируют на грани романтики. Слухи об их романе регулярно появляются с 2018 года после отдыха в Таиланде, но артисты официально опровергали наличие отношений. Хотя они договаривались пожениться в рамках шоу «План Б» (2019).