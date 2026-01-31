Парк легковых автомобилей в России впервые сократился

Общее число легковых автомобилей в России в 2025 году сократилось на 0,18%, до 52,8 миллиона штук, следует из данных МВД. Это первое уменьшение автопарка за четверть века, за год с учета было снято почти 100 тысяч машин.

По оценке экспертов, уменьшение количества автомобилей в стране связано с несколькими причинами, пишет «Коммерсантъ». В частности, сократились продажи новых авто — по итогам года они упали на 15,6%, до 1,32 миллиона штук.

При сокращении рынка автопарк обновляется медленнее, так как многие машины, купленные более 20 лет назад, подошли к концу жизненного цикла. Кроме этого, владельцы стали активнее снимать с учета старые машины из-за роста транспортного налога в ряде регионов.

По данным на 2024 год, в России 23% легковых автомобилей старше 15 лет. Самыми старыми в нашей стране являются машины отечественных марок — их средний возраст превышает 18 лет.