НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Парк легковых автомобилей в России впервые сократился

Источник:
«Коммерсантъ»
398 0
Автомобильная пробка
Фото: © Sibnet.ru

Общее число легковых автомобилей в России в 2025 году сократилось на 0,18%, до 52,8 миллиона штук, следует из данных МВД. Это первое уменьшение автопарка за четверть века, за год с учета было снято почти 100 тысяч машин.

По оценке экспертов, уменьшение количества автомобилей в стране связано с несколькими причинами, пишет «Коммерсантъ». В частности, сократились продажи новых авто — по итогам года они упали на 15,6%, до 1,32 миллиона штук.

При сокращении рынка автопарк обновляется медленнее, так как многие машины, купленные более 20 лет назад, подошли к концу жизненного цикла. Кроме этого, владельцы стали активнее снимать с учета старые машины из-за роста транспортного налога в ряде регионов.

По данным на 2024 год, в России 23% легковых автомобилей старше 15 лет. Самыми старыми в нашей стране являются машины отечественных марок — их средний возраст превышает 18 лет.

Еще по теме
Подсчитана стоимость владения Lada Iskra
Россияне засыпали шутливыми вопросами продавца УАЗ «Буханка»
Названа самая популярная иномарка в России
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Aura
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....