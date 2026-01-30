НАВЕРХ
Акции Microsoft рухнули на 10%

Источник:
Sibnet.ru
Акции Microsoft упали на 10% — это самый большой спад с марта 2020 года. Эксперты связывают обвал с сомнениями в окупаемости инвестиций в искусственный интеллект.

Падение акций Microsoft произошло, после того как она отчиталась о крупнейших расходах. Инвесторы усомнились в том, что огромные суммы, которые компании вкладывают в развитие искусственного интеллекта (ИИ), окупятся, приводит Bloomberg мнение экспертов.

Главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэттью Мэйли считает, что акции Microsoft нужно переоценить до уровня, более соответствующего их исторической справедливой стоимости.

Стабильность мировой экономики окажется под угрозой, если бум ИИ не приведет к росту производительности, цитирует РБК главного экономиста Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

Производителям видеокарт грозит коллапс

Зависимость глобального роста от американского ИИ-бума делает мировую экономику уязвимой: в случае разочарования в потенциале технологий возможны резкое падение инвестиций, предупредил ранее Международный валютный фонд.

