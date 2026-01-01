Зеленский раскрыл цель переговоров в ОАЭ

Киев, Москва и Вашингтон обсуждают на трехсторонних переговорах в ОАЭ параметры прекращения российско-украинского конфликта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинские позиции ясны. Я определил рамки для диалога нашей делегации», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале, отметив при этом, что это первая трехсторонняя встреча по российско-украинскому конфликту.

Переговоры России, Украины и США стартовали в ОАЭ 23 января. Ожидается, что они продлятся два дня. В делегацию России вошли спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

США представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров, в нее также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник офиса президента Александр Бевз, начальник генштаба Андрей Гнатов.