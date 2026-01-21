Суд запретил продавать маски с лицом Безрукова

Хамовнический районный суд Москвы запретил предпринимательнице Кристине Соболевской продавать карнавальные и тканевые маски с изображением лица актера Сергея Безрукова на Wildberries и Ozon, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд обязал Соболевскую удалить из объявлений о продаже персональные данные Безрукова, включая имя, фамилию и изображение. Также она должна выплатить актеру компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и судебные расходы.

Безруков обратился в суд с иском против Соболевской в ноябре 2025 года. Актер указал, использование его имени и изображения происходило без согласия, что нарушает его право на защиту персональных данных. Он требовал запретить дальнейшее распространение такой информации в интернете, а также взыскать с ответчицы 500 тысяч рублей.

Соболевская в разговоре с РИА Новости утверждала, что масок с изображением Сергея Безрукова не продает, а занимается производством детских игрушек. Позже она просила суд снизить сумму компенсации, которую потребовал выплатить Безруков, или заменить ее на выплату роялти от продажи масок с изображением лица артиста.

На маркетплейсах можно найти множество картонных и тканевых масок с изображением знаменитостей и политиков, например Николая Баскова, Ольги Бузовой, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова.