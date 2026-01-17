НАВЕРХ
Новосибирцам порекомендовали отказаться от купаний в проруби

Sibnet.ru
Крещение 2025
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцам следует воздержаться от крещенских купаний в проруби из-за аномальных морозов, сказал заместитель главного врача Новосибирской станции скорой медицинской помощи Иван Похламков.

«Существует вероятность развития рефлекторных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы, которые могут привести к остановке сердца», — цитирует медика пресс-служба регионального Минздрава.

Похламков подчеркнул, что резкое погружение в ледяную воду для нетренированного человека чрезвычайно опасно. По его словам, это может вызвать внезапную рефлекторную остановку сердца.

«Я могу ответственно заявить, даже кратковременный эпизод клинической смерти, остановки кровообращения, никому здоровья не добавляет. И качество последующей жизни может оказаться драматически снижено», — подчеркнул эксперт.

Согласно прогнозам синоптиков, 19 января ночью термометры в Новосибирской области покажут до 35-40 градусов мороза. Крещенские купания в Новосибирске пройдут в четырех купелях.

Места крещенских купаний в Новосибирске
