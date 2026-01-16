Защита «ангарского маньяка» захотела отменить один из приговоров

Адвокат «ангарского маньяка» Михаила Попкова подал апелляцию об отмене последнего приговора, вынесенного мужчине — по убийству двух женщин в 2008 году, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

«Адвокат осужденного не согласен с приговором, просит его отменить <…> Уголовное дело будет направлено в суд апелляционной инстанции», — говорится в сообщении.

Ангарский городской суд 1 декабря 2025 года признал Попкова виновным в убийстве двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК) и назначил 10 лет лишения свободы. Это никак не отразится на его судьбе, так как по совокупности приговоров он и так отбывает пожизненный срок.

Попков признался в двойном убийстве женщин, совершенном в августе 2008 года на участке Московского тракта в Ангарске. Он остановился поменять колесо и познакомился с двумя 27-летними девушками. Из-за «внезапно возникшей личной неприязни» маньяк веревкой задушил сначала одну женщину, а потом ее подругу.

На счету Попкова 89 доказанных убийств, совершенных в 1990-2010 годах, он дважды приговорен к пожизненным срокам — в 2015 и 2018 года. С 2023 года начал сознаваться в новых убийствах.