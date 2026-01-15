НАВЕРХ
Минобрнауки обновило правила поступления в вузы

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Приемная комиссия
Фото: © Sibnet.ru

Минобрнауки России внесло изменения в порядок приема в вузы в 2026 году, в частности, в процедуру подачи документов и поступления выпускников колледжей, сообщила пресс-служба ведомства.

Абитуриенты смогут подать документы через «Госуслуги», очно в приемной комиссии или передать их через оператора почтовой связи. При этом через информационные системы вузов подача документов не предусмотрена, отметили в ведомстве.

Выпускники колледжей, не сдававшие ЕГЭ, в текущем году смогут поступать только на специальности по профилю предыдущего образования. Контролировать это соответствие будут сами образовательные организации, уточнила пресс-служба.

Минобрнауки обратило внимание абитуриентов целевого приема, что квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков, организаций, форм обучения, образовательных программ, а также количества мест.

Минобрнауки сократит число платных мест в вузах

Вакантные места целевой и особой квоты в рамках приема на программы бакалавриата и специалитета будут распределены в отдельную квоту. При этом в магистратуре на основном этапе зачисления оставшиеся свободные места целевой квоты будут переданы в основные бюджетные места, пояснила пресс-служба.

