Минобрнауки сократит число платных мест в вузах

Минобрнауки сократит около 45 тысяч платных мест в вузах, сообщил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24»

По его словам, сокращение коснется 40 направлений. В этом списке «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью».

«Если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе — в негосударственных вузах, там почти 20%», — отметил министр.

Основная цель регулирования платного приема — повышение качества высшего образования и его сближение с потребностями рынка труда, уточнил Фальков. Он подчеркнул, что сокращение платного приема проводится постепенно.

Правила определения предельного количества мест для приема на платное обучение в вузы, а также список направлений подготовки и специальностей, по которым число таких мест будет ограничено, в конце ноября утвердило правительство.

Предельный объем платных мест в высших учебных заведениях по стране определит комиссия по научно-технологическому развитию при правительстве. Затем межведомственный совет распределит количество мест между университетами.

В список направлений подготовки, на которых число платных мест будет ограничено, вошли 28 специальностей бакалавриата и 12 специалитета. По остальным направлениям для вузов и абитуриентов ничего не изменится.