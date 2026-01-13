НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
98 0
Госуслуги
Фото: © Sibnet.ru

Реестр неплательщиков алиментов запущен на портале «Госуслуг», в него попали только злостные должники, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на "Госуслугах"», — говорится в сообщении Минцифры, опубликованном в Max.

Сервис доступен всем пользователям портала, он поможет оценивать финансовую добросовестность человека, например, при заключении сделок. Для поиска необходимо ввести его ФИО и дату рождения.

В ведомстве отметили, что в реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами.

Открытый федеральный реестр злостных должников по алиментам с конца мая прошлого года появился также на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Еще по теме
Китай ввел налог на презервативы для повышения рождаемости
Новые знаки и штрафы: что ждет автомобилистов в 2026 году
Депутат рассказал об изменениях правил возврата товаров
Увеличится количество добровольных отметок в паспорте
смотреть все
Жизнь #Законы #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Ирак отберет у России нефтяное месторождение и передаст США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
42
Украинским танкистам перед атакой заварили люки
38
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
34
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России
32
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола
22
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева