Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на «Госуслугах»

Реестр неплательщиков алиментов запущен на портале «Госуслуг», в него попали только злостные должники, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на "Госуслугах"», — говорится в сообщении Минцифры, опубликованном в Max.

Сервис доступен всем пользователям портала, он поможет оценивать финансовую добросовестность человека, например, при заключении сделок. Для поиска необходимо ввести его ФИО и дату рождения.

В ведомстве отметили, что в реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами.

Открытый федеральный реестр злостных должников по алиментам с конца мая прошлого года появился также на сайте Федеральной службы судебных приставов.